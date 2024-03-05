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Spor

Eda Erdem Dündar'ın heykelin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak

Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek.

Dilek Erol  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Eda Erdem Dündar'ın heykelin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan heykelin açılışının saat 11.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde olacağı bildirildi.

Eda Erdem Dündar, 15 yıldır hem sarı-lacivertli hem de ay-yıldızlı forma altında şampiyonluklar yaşadı. Milli takım formasıyla elde ettiği başarılarla 2021 yılında FIVB tarafından “Tarihin en iyi 100 oyuncusu” ve “En iyi 12 kadın voleybolcu” listesinde yer alan Eda Erdem Dündar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından fair play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında “Sportif Kariyer” dalında Şeref Diploması ödülüne de layık görülmüştü.

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