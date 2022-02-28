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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.

Ercan Çakar   | 28.02.2022
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak

İstanbul

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarın da rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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