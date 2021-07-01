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Spor

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'ayın sporcusu' ödülü

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Oyunları (The World Games) tarafından haziran ayının en iyi sporcusu seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.07.2021
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'ayın sporcusu' ödülü

Ankara

Dünya Oyunları (The World Games) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mayıs ayında düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'nın haziran ayının en iyi sporcusu seçildiği belirtildi.

Milli sporcunun gençler kategorisinde de dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanları bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Ayşe, kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen 60'ın üzerinde madalya kazandı ve bu nedenle 'Madalya Canavarı' lakabını kazandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

19 yaşındaki milli sporcunun günde ortalama 9 saat çalışma yapıp yüksek form grafiğinde istikrar yakaladığı belirtilerek, "2022 Dünya Oyunları'na kota almasına şimdiden kesin gözüyle baktığımız Onbaşı'nın örnek aldığı sporcular arasında Marcela Lopez ve Aurelie Joly yer alıyor." bilgisi verildi.


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