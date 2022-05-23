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Spor

Dünya şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşkuyla karşılandı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Volkan Kaşik   | 23.05.2022
Dünya şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşkuyla karşılandı Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Şampiyonada 54 kiloda altın madalya kazanan Hatice Akbaş için Malatya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan milli boksöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatice Akbaş, yaptığı konuşmada, kendisini karşılamak için havalimanına gelenlere teşekkür etti.

Şampiyonada Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşündüğünü dile getiren Hatice Akbaş, "Babamla 12 yıldır bunun hayalini kuruyoruz ve çok şükür gerçekleştirdik. Dünya şampiyonu oldum, Malatya'mı, Akçadağ'ımı, Türkiye'mi güzel bir şekilde temsil ettim. Buraya gelen değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hatice Akbaş, hedeflerinin olduğunu belirterek, "Sırada yine babamla bir diğer hayalimiz olan 2024 Paris Olimpiyatları var. En büyük hedefimiz orası. İnşallah oradan da altın madalyayı ülkeme getireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda güçlü rakiplerle karşılaştığını aktaran Hatice Akbaş, şunları kaydetti:

"Rakiplerim benden yaşça büyük ve tecrübelilerdi. Gerçekten maçlarım zor geçti. Emeklerimizin karşılığını, 12 yıllık emeğimin karşılığını aldım. Çok mutluyum, gururluyum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi izlemeye geldi, tebrik etti, desteği içi teşekkür ederim. Birlikte Cumhurbaşkanımız ile de konuştuk, olimpiyat sözü verdik. Allah nasip ederse olimpiyatlarda da altın madalyayı kazanacağız."

Daha sonra tebrikleri kabul eden milli boksör, havalimanı önünde kendisini davul zurna eşliğinde karşılayanlarla çiftetelli oynayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama törenine Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Akçadağ Belediye Başkan Vekili Mustafa Turhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, milli boksörün ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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