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Spor

Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'ya geldi

İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'ya geldi.

Muhammed Boztepe   | 12.10.2022
Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'ya geldi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen teknik direktör Osman Çakmak, şampiyon sporcular ve bazı yöneticiler çiçeklerle karşılandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Osman Çakmak, futbolcuların maçlarda coşkuyla mücadele ettiğini söyledi. Oyuncuların sahaya karakterlerini koyduğunu belirten Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında kupayı Angola'ya vermiştik. Dünya Kupası'nı da o zamanda biz hak etmiştik. Ancak sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerim şimdi Angola'ya bir ders verdi, her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki bu coğrafyanın evlatlarıyız. Çocukların ayaklarına sağlık. İnşallah bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde kupaya kardeş getirmek."

Bu arada Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da havaalanında karşılaştığı milli takımı ve yöneticileri tebrik etti.

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