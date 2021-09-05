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Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da sürüyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler devam ediyor.

Canan Tükelay   | 05.09.2021
Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da sürüyor Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında MX2 kategorisinin ilk yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği Fransız Tom Vialle, ikinciliği İtalyan Mattia Guadagnini ve üçüncülüğü Avustralyalı Jed Beaton elde etti.

MX2'de ikinci yarış, saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

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