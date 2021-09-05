Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da sürüyor
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler devam ediyor.
Afyonkarahisar
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında MX2 kategorisinin ilk yarışı yapıldı.
Yarışta birinciliği Fransız Tom Vialle, ikinciliği İtalyan Mattia Guadagnini ve üçüncülüğü Avustralyalı Jed Beaton elde etti.
MX2'de ikinci yarış, saat 15.00'te gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.