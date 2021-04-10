Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Bugün Meksika'dan, Tunus'tan misafirimiz ödül almaya geldi
Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Forumu'nda katılımcı bakanların ülkelerindeki geleneksel spor çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını ve konfederasyonun bu ülkelerle ve kurumlarıyla çalışmasının güçlenmesini konuştuklarını söyledi.
Istanbul
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. Etnospor Forumu, Radisson Blu Otel'de gerçekleştirildi.
Forumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapmayı planladıkları forumu salgın nedeniyle yapamadıklarını belirterek, "Maalesef salgın şartları, uluslararası seyahat kısıtlamaları bu kadar çok ülkeden insanı bir araya getirmemizi zorlaştırdı. Biz de uzaktan bir forum yapmaya çalıştık. Bakan misafirlerimiz İstanbul'a fiziki olarak geldiler. Bazı misafirlerimiz video ile mesajlarını gönderdiler. Bazı misafirlerimiz uzaktan canlı olarak katıldılar." diye konuştu.
Birinci oturumda koronavirüs salgını sonrasında gençleri yeniden spora angaje ederken nasıl geleneksel sporları bir araç olarak kullanabileceklerini konuştuklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Katılımcı bakanların ülkelerindeki geleneksel spor çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bu ülkelerle ve kurumlarıyla çalışmasının güçlenmesini konuştuk. Arjantin'den, Meksika'dan Japonya'ya kadar bir katılımcısı olan bir forum olduğu için iki zaman diliminde iki oturum yaptık ki herkes katılabilsin. Yüz yüze olduğu zaman geleneksel sporlar etrafında oluşturduğumuz o arkadaşlık iklimini yaşatmak daha mümkünken uzaktan bunu yapmak mümkün görünmüyor. Bugün Meksika'dan, Tunus'tan misafirimiz ödül almaya geldi. Bir araya gelebildiğimiz için onların gözlerindeki mutluluğu gördük."
Kasapoğlu: Çok güçlü bir maziye sahip bir milletiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da geleneksel sporların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çok güçlü bir maziye sahip bir milletiz. Gönül coğrafyamızın bu noktadaki zenginlikleri herkesin malumu. Bu çerçevede sporun gücünü, her branşta olduğu gibi geleneksel branşlarda da kullanmak bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Geleneksel spor branşlarında gençlerin heyecanının, tüm spor camiasının gayretinin çok ciddi bir aşama kaydettiğini aktaran Kasapoğlu, 2015 sonrasında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarının süreci daha da güçlendirdiğini söyledi.
Forumun süreci başarılı kılma adına önemli katkı sağladığını dile getiren Kasapoğlu, "Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu işbirlikleriyle, maziden aldığımız güçle emaneti inşallah daha yükseklerde yeni nesillere vereceğiz." dedi.
Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında tesisleşmeyi daha güzel seviyelere getirme gayretinde olduklarını belirterek, "Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 19 yılda ciddi bir şekilde başardık. Özellikle geleneksel spor dallarında son yıllardaki çalışmalarımızda halkımızın, sporcularımızın heyecanını, tesislere erişilebilirliği daha mümkün kılarak biz de destekleyeceğiz. Halkımızın talebi her geçen gün daha güzel boyutlara ulaşıyor. Bu güzel forumun neticelerinin hem ülkemiz hem tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.