Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli maçlara ilişkin değerlendirme: Onlara inanıyoruz, güveniyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu hafta futbol, basketbol ve voleybolda önemli maçlara çıkacak kadın ve erkek milli takımların başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Metin Arslancan  | 02.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli maçlara ilişkin değerlendirme: Onlara inanıyoruz, güveniyoruz Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Bakan Bak, Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen Altın Kupa Gecesi etkinliğinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk sporu için önemli bir hafta olduğunu vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Hepimiz Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı takip ediyoruz. 12 Dev Adam, 4'te 4 yaptı. Sırbistan ile grup liderliği için oynayacaklar. Sonra da son 16, çeyrek final... Başantrenörümüzün ifadesiyle madalyaya doğru gidiyoruz. Takım, iyi bir uyum içerisinde. Alperen Şengün'ün inanılmaz bir çıkışı var. Cedi Osman'ın ona desteği var. Larkin'in ve diğer sporcuların onlara katkılarıyla iyi bir ivme yakaladık. Türk basketbolu, önemli bir süreç içerisinde olduğunu herkese gösteriyor. Basketbol Gelişim Merkezi açıldı, çok önemli bir tesis. Türk sporuna yapılan önemli yatırımlardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da oldukça destek veriyor." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Futbol Takımı'nın oynayacağı müsabakalara da değinen Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Voleybolcularımız Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda. Çekişmeli bir maçtan sonra Slovenya'yı yendiler. ABD ile çeyrek final oynayacaklar. Onların da yolu açık olsun. Filenin Sultanları'nın oldukça önemli başarıları var. Futbolda Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Takımımız 4 Eylül'de Gürcistan ile oynayacak. 7 Eylül'de de Konya'da İspanya ile karşılaşacak. İki önemli maç yapacağız. Diğer spor alanlarında da federasyonlarımızın uluslararası müsabakaları var."

Kadın ve erkek A milli takımlara başarılar dileyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Bir yandan transferler de devam ediyor. Türk sporu için önemli bir hafta. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimizi sevindiriyorlar, bu çok önemli. İyi bir hafta olsun. Türk milleti olarak onların arkasındayız. İnşallah başarılı sonuçlar bekliyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Basketbolda A Milli Erkek Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

Voleybolda A Milli Kadın Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada ilk servis, TSİ 16.30'da kullanılacak.

Futbolda ise A Milli Erkek Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Karşılaşmada ilk düdük, TSİ 19.00'da çalacak.

