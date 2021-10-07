Curlingde Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı mağlup etti
Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri ikinci maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı 12-3 mağlup etti.
Erzurum
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde devam ediyor.
Karışık çiftler kategorisinde Brezilya ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 12-3 galip ayrılarak üst üste ikinci maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar, dün de Slovenya'yı 12-1 mağlup etmişti.
Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Nijerya ve Kazakistan ile karşılaşacak.
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