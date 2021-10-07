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Spor

Curlingde Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı mağlup etti

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri ikinci maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı 12-3 mağlup etti.

Yunus Hocaoğlu   | 07.10.2021
Curlingde Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı mağlup etti

Erzurum

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Brezilya ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 12-3 galip ayrılarak üst üste ikinci maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar, dün de Slovenya'yı 12-1 mağlup etmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Nijerya ve Kazakistan ile karşılaşacak.



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