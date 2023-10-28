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Spor

Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun ödül törenleri yapıldı

At yarışlarında 43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ödül törenleri gerçekleştirildi.

Erkan Tiryaki  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun ödül törenleri yapıldı

Ankara

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlar sonrasında koşuyu kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

42. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan "Taylolo" isimli safkanın sahibi Bayram Tanrıverdi ve jokeyi Ayhan Kurşun ödül törenine katıldı.

Ödülleri Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ile Ebubekir Gizligider ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı takdim etti.

42. Cumhuriyet Koşusu’nu kazanan Deniz Efe’nin jokeyi Ahmet Çelik, Cumhuriyet’in 100. yılında elde ettiği bu birincilik için çok mutlu olduğunu söyledi.

85. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Taylolo’yla kazanan Ayhan Kurşun ise yarış boyunca yaptığı taktiğin kendisine başarı getirdiğini ve finiş çizgisini ilk geçtiği için mutlu olduğunu kaydetti.

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