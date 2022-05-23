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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

Filiz Kınık Öz, Mustafa Hatipoğlu   | 23.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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