Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/pkDBCi8aRl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022