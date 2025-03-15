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Spor

Çinli bisikletçi Yuan Liying, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırdı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırıldı.

Savaş Güler  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Çinli bisikletçi Yuan Liying, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırdı Fotoğraf: Harun Özalp/Aa

Konya

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda kadınlar sprint kategorisinde ilk kez 10 saniyenin altına inildi.

Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.

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