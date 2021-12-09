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Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Göztepe maçından iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kendi saha avantajımızı kullanarak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyoruz." dedi.

Muhittin Sandıkçı   | 09.12.2021
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Göztepe maçından iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyoruz

Rize

Hamzaoğlu, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına, ligin ilk yarısında kalan maçlarının en önemli ve zorunu Göztepe'ye karşı oynayacaklarını belirtti.

Camia olarak başarıya inandıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Bu ligde kalacağız. Bu lige tutunacağız. Bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Alt sıraları ve ligin gidişatını etkileyecek bir maça çıkacaklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Göztepe maçının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kendi sahamızda güçlü bir takımız. Etkili ve iyi oynayan bir takımız. Kendi saha avantajımızı kullanarak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, ligde ilk yarının kalan bölümünde 3 iç saha ve 1 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Çok kritik bir süreç bizim için. Kenetlenip, birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu şekilde çıkmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda oynayacakları maçların avantaj gibi göründüğünü dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun ilk ayağı olan Göztepe maçını iyi bir sonuçla bitirip kazanırsak sonra Malatya karşısına daha güçlü çıkacağız. İki haftada iç sahada 6 puan alabilirsek çok önemli bir kazanç olacak. Alacağımız galibiyetler Sivas deplasmanında belki de ilk deplasman puanlarımızı kazandıracak. Öz güven ile çok farklı oynayabiliriz. Bu maçların en değerlisi Göztepe maçı."

Hamza Hamzaoğlu, Gökhan Gönül'ün sağlığına kavuştuğunu da belirterek, "Gökhan çalışıyor. İyi durumda. İnşallah bir aksilik yaşamazsa maçta değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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