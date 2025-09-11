Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti
Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.
2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.
Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.
Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.
Bakan Bak, büyükusta Ediz Gürel'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."