Dolar
41.34
Euro
48.62
Altın
3,633.45
ETH/USDT
4,417.40
BTC/USDT
114,335.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti

Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.

Halil İbrahim Avşar  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

Bakan Bak, büyükusta Ediz Gürel'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı yapıldı
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
DMM "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti

Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet