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Spor

Bitlis'te tekerlekli kayakçılar köy yolunda antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor

Bitlis'te tekerlekli kayak sporcuları, Tatvan'a bağlı Benekli köyü yolunda antrenman yaparak kış sezonuna hazırlanıyor.

Şener Toktaş  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Bitlis'te tekerlekli kayakçılar köy yolunda antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2023-2024 yılı kış ve yaz kış sezonu hazırlıkları kapsamında yaklaşık 50 kayakçı, antrenörlerinin gözetiminde Atatürk Dağı eteğindeki Benekli köyü yolunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Kayak Milli Takım Antrenörü ve Türkiye Kayak Federasyonu Kuzey Disiplini Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz gazetecilere, kış ve yaz sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 50 sporcuyla antrenman yaptıklarını, her geçen yıl sporcu potansiyelinin arttığını belirten Doymaz, şöyle konuştu:

"2023 kış sezonunda biatlon branşı dahil 50'ye yakın madalya aldık. 23-26 Ağustos'ta Sinop'ta Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda gençlerde sporcumuz Baran Demir Türkiye birincisi, yıldızlarda ise Sefa Elkatmış Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenmanlarımız tüm hızla devam ediyor. Haftanın 6 günü genç ve dinamik ekibimizle özveriyle çalışıyoruz. Her geçen gün ailemiz, camiamız büyüyor. Güzel bir alt yapıya sahibiz. Elimizden geldikçe en iyisini yapıyoruz. 2024 kış sezonuna çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz daha iyi yerlere gelmek. Sporcularımızın olimpiyatlara gitmesi en büyük hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, yapacağımıza da inanıyoruz."

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