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Spor

Binicilik Federasyonu, Türk Reasürans ile iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Can Öcal  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Binicilik Federasyonu, Türk Reasürans ile iş birliği protokolü imzaladı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, para at terbiyesi branşı için Türk Reasürans ile iş birliği protokolü imzalandığı, 2025-2028 yıllarını kapsayacak iş birliğiyle etkin bir eğitim ve yarışma programı oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yapacakları iş birliği ile ülkede binicilik sporunu daha fazla tanıtacaklarını belirterek "Paralimpik sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanması ve uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için güçlü bir destek ağı kuruyoruz. Bu sayede Türkiye'nin uluslararası arenada binicilik sporundaki rekabet gücünü artırmasını ve gelecekteki başarıların önünün açılmasını bekliyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve organizasyonlar hem sporcuların gelişimine katkı sağlayacak hem de Türkiye'nin binicilik alanındaki vizyonunu pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, bu sponsorluk projesiyle Türk tarihi mirasının korunmasına katkı sağlamayı ve Türkiye’nin başarılı imajını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek,  “Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları kapsamında düzenlenecek Paralimpik Oyunları’nda, Para At Terbiyesi branşında, Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen’in hazırlık süreci eğitimini desteklemek amacıyla sponsorluk planını hayata geçiriyoruz. Sponsorluk planı çerçevesinde, Özgür Belen’in hem Paralimpik Oyunları’na hem de bu yıl düzenlenecek Para At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası’na katılım süreci desteklenecek. Özgür Belen, yalnızca ülkemizi bu prestijli organizasyonlarda temsil etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekte eğitmen olarak da genç nesillere rehberlik edecek.” diye konuştu.

Bu sponsorluk projesiyle, Türk tarihi mirasının korunmasına katkı sağlamayı ve Türkiye’nin başarılı imajını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Eren, iş birliğinin bir diğer önemli boyutunun ise milli değerlere ve kahramanlara duyulan saygıyı gözler önüne sermesi olduğunu vurguladı.

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