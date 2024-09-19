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Spor

Beşiktaş'tan Ajax maçı biletlerini kısa sürede tüketen taraftarına teşekkür

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Hilmi Sever  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Beşiktaş'tan Ajax maçı biletlerini kısa sürede tüketen taraftarına teşekkür

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena’da Ajax ile karşılaşacak. Ajax-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan ve bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuzda satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenmiştir. Yönetim kurulumuzun 'şeffaflık' ilkesi gereği 13 bin 875 kişinin bilet satın almak üzere bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuza giriş yaptığını belirtir, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.


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