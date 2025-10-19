Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
4,003.70
BTC/USDT
109,355.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.

Metin Arslancan  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan divan kurulu başkanlık seçimine Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer adayı olarak katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

10 sandıkta yapılan oylama sonucunda 683 oy alan Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Toplamda bin 832 üye oy kullanılırken, genel kurulda 2'şer oy geçersiz ve boş sayıldı. Toplamda geçerli bin 828 oyun 683'ünü alan Ürkmezgil, divan kurulu başkanı oldu.

Seçimde Affan Keçeci 486, Engin Baltacı da 357 oy aldı.

Ahmet Ürkmezgil'in asil üye listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer aldı.

Ürkmezgil, kulüpte 2012-2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterliğinin yanı sıra icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Ürkmezgil: "Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır"

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, seçimin kazananının siyah-beyazlı camia olduğunu söyledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüde konuşma yapan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Sadece benim kazanıyor olmam değil fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Sayın başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Hepimizin tedirgin olduğu günler geçiriyorduk. Diğer aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadılar. Her şeyi çok güzel karşıladılar. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. El birliğiyle iyi noktalara geleceğimizi, eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Benzer haberler

Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu

Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş 3 maç sonra yenildi

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş açıklaması

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş açıklaması
Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 95. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 95. kez karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet