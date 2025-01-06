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Spor

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Adalı, "Bu göreve ve emanete layık olacağız." dedi.

Emre Doğan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Adalı, mazbatasını siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar'dan aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi.

​​​​​​​Serdal Adalı, yaptığı açıklamada, başkanlığa ve yönetim kuruluna seçilmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "2025'in Beşiktaş'a hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Beşiktaş'ı bizlere emanet eden genel kurul üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan ve var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Serdal Adalı'nın başarılı olacağına inandığını belirtti.

Zor bir dönemden geçtiklerini aktaran Yamantürk, "Hayatta kimin yerinde olmak istemezdin deseler inanın başkanın yerinde olmak istemezdim. Nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Çok ciddi kamuoyu baskısını da göğüsleyebilecek karakterde ve yapıda. Maalesef Beşiktaş'ta makama gelenler, makamı kendilerine ait zannediyorlar. Böyle bir düzen dünyada yok. Yapan ve eden devamlı çekip gidiyor, her şey bize kalıyor. Biz devamlı dalgaya karşı yüzüyoruz. Maalesef bu dalgayı biz yaratıyoruz. Çok ciddi bir emaneti yönetmek üzere buraya geldiniz. İnşallah çok başarılı olursunuz. Buna kalpten inanıyorum. İnşallah emaneti layık olduğu yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Mazbata töreninin ardından Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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