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Spor

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi

Bozhan Memiş  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi

Istanbul

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun akşam antrenmanına katılacağı belirtilerek, "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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