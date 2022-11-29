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Spor

Beşiktaş Kulübünde Erdem Şatıroğlu ile Haluk Mete son yolculuklarına uğurlandı

Beşiktaş Kulübünün vefat eden genel müdür yardımcısı Erdem Şatıroğlu ile eski seçme ve sicil kurulu başkanı Haluk Mete, son yolculuklarına uğurlandı.

Ercan Çakar   | 29.11.2022
Beşiktaş Kulübünde Erdem Şatıroğlu ile Haluk Mete son yolculuklarına uğurlandı

İstanbul

Erdem Şatıroğlu ile Haluk Mete için Vodafone Park'taki kulüp binasında tören düzenlendi. Törene, merhumların aileleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile siyah-beyazlı camiadan çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Nur Çebi, kulüp binasındaki törende yaptığı konuşmada, "Haluk ağabey, Beşiktaş'ın tüm değerlerini en iyi şekilde temsil etmiştir. Allah herkese böyle Beşiktaşlı olmayı nasip etsin. Çok iyi bir Beşiktaşlıydı, naifti ve kibardı. İyi ki Haluk Mete'yi tanıdım. Haluk Mete'ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür ediyorum. Erdem Şatıroğlu ile ikinci başkanlık dönemimde tanışmıştım. Başkanlık dönemimde de kendisini göreve davet ettim. Hakkını bana helal etsin. Çok ahlaklı bir profesyoneldi. Genç yaşta kendisini kaybettik. Her iki isim de Beşiktaş'a büyük hizmetler verdi. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Beşiktaş ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Erdem Şatıroğlu'nun cenazesi İstanbul Eyüp Sultan Mezarlığı'nda, Haluk Mete'nin cenazesi ise İstanbul Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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