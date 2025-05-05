Dolar
38.60
Euro
43.78
Altın
3,279.84
ETH/USDT
1,829.40
BTC/USDT
94,602.00
BIST 100
9,099.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan hisse alım çağrısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için çağrıda bulundu.

Bozhan Memiş  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan hisse alım çağrısı

İstanbul

Serdal Adalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankalar Konsorsiyumuna olan borcu kapatmayı hedeflediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumundan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık. Bu yola çıkarken de her zaman olduğu gibi Beşiktaşımızın gücünü arkamıza aldık. Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda; rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi. Bugün ve yarın alacağımız her hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumundan çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak. Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında yeni dava
Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su papatyalarıyla mayısta ziyaretçilerini bekliyor
Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım
İBB'nin Hamidiye Su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı
İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Şampiyonluktan erken kopan Beşiktaş, büyük maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu

Şampiyonluktan erken kopan Beşiktaş, büyük maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu

Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan hisse alım çağrısı

Derbinin galibi Beşiktaş

Derbinin galibi Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, kulübün büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, kulübün büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor
Derbide ilk golü atan galibiyete yakın

Derbide ilk golü atan galibiyete yakın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet