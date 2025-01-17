Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,475.80
BTC/USDT
104,549.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğu 200 metre karışıkta dünya rekoru kırdı.

Mustafa Güngör  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

İzmir

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bengisu Avcı'nın şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaştığı 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırdığı belirtildi.

48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına İrem Damar ile Deniz Kayadelen'in de mücadele ettiği bildirildi. Deniz Kayadelen'in 35-39 yaş 500 metrede ilk sırada yer aldığı, 100 metre serbestte ise üçüncülük elde ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Martı'nın kurucusu Öktem'den "haksız rekabet" iddiasıyla açılan davanın duruşması sonrası açıklama
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Benzer haberler

Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet