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Spor

beIN SPORTS, amatör futbol kulüplerine destek sağlayacak

beIN Sports'un amatör futbol kulüplerine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği beIN Squad projesinde takımlar belirlendi.

Can Öcal  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
beIN SPORTS, amatör futbol kulüplerine destek sağlayacak

İstanbul

beIN Media Group'tan yapılan açıklamada, ülke genelinde 1300'ü aşkın takımın başvuru yaptığı projede beIN Squad jürisi şartları yerine getiren tüm takımları titizlikle inceledi.

beIN SQUAD bünyesinde yer almaya hak kazanan amatör futbol kulüpleri, beIN SPORTS'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

beIN MEDIA GROUP, bu projeyle futbola verdiği desteğin kapsamını genişletecek ve 2024-25 sezonunda amatör futbol kulüplerine forma sponsoru olarak 50 takıma forma seti (forma, şort ve çorap) ile destek olacak.

Projeye dahil olan kulüpler, 2024-25 sezonunda beIN SPORTS'un göğüs sponsorluğunda sahaya çıkacak.

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