Dolar
38.92
Euro
44.14
Altın
3,310.80
ETH/USDT
2,650.70
BTC/USDT
111,300.00
BIST 100
9,508.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Emre Doğan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

İstanbul

Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyon, ilk gün etkinlikleriyle devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivali ziyaret eden Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, stantları gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile de buluşan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Etnospor Kültür Festivali'nin önemine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerle birlikte düzenlediğimiz bir etkinlik. Kültürün en önemli parçası sporu yaşatan bu festivali çok değerli buluyorum. Biliyorsunuz, milli teknoloji hamlemizin mottosu da 'Köklerden göklere'. Bu serüvenimizi kimseye özenerek değil medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin ailelerin bir arada etkinlik yapabileceği güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Bu kadar küreselleşen bir dünyada kimliğimizi yaşatabilmek ve kültürümüzü ortaya çıkarabilmek için çok büyük bir fırsat. Tüm dünyada bir varlık ortaya koymak istiyorsak ilk önce kendi özümüzü iyi bilmemiz ve ortaya koymamız gerekiyor. Bu festivali çok önemli görüyorum ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
AFAD, afetlere karşı "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi"ni hayata geçiriyor
Ankara merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Ülke genelindeki denetimlerde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Benzer haberler

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

7. Etnospor Kültür Festivali başladı

KIZILELMA'dan PT-4 AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testi

7. Etnospor Kültür Festivali başlayacak

7. Etnospor Kültür Festivali başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet