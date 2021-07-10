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Spor

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gökhan Zobar   | 10.07.2021
Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi

Edirne

Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti.

Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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