Euro
10.27
Dolar
8.71
BIST 100
1,387.52
Altın
1,805.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
logo
Spor

Başpehlivan Ali Gürbüz merhum babasının yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek istiyor

Başpehlivan Ali Gürbüz, "Babamın yarım kalan bir hikayesi var. Altın kemerin ebedi sahibi olarak babamın o yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyorum. Ona armağan edeceğim inşallah." dedi.

Cihan Demirci   | 07.07.2021
Başpehlivan Ali Gürbüz merhum babasının yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek istiyor Fotoğraf: Cihan Demirci - Anadolu Ajansı

Edirne

Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan merhum babası Recep Gürbüz'ün yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek için altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nı ziyaret eden Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında gerçekleşen Kırkpınar güreşlerinde başpehlivan olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle 2020'de güreşlerin yapılamadığını anlatan Gürbüz, "Bu hem bizleri hem güreş camiasını üzdü. Bu yıl güreşler yapılmaya başlandı. Bir kaç güreş yapıp buraya geldik. Çok iyi hazırlandım. İnşallah bu yılda başpehlivan olmak istiyorum. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Ekip olarak hep beraber hazırız. Artık gerisi Allah'ın kısmeti." dedi.

Salgının tüm güreş camiasını etkilediğini anlatan Gürbüz, bir yıl güreşten ayrı kalmanın tüm güreşçiler gibi kendisini de çok üzdüğünü vurguladı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını ifade eden Gürbüz, "Tabi salgın biraz hızımı kesti. Ama tekrardan hazırım. Altın kemeri alıp memleketime öyle gitmek istiyorum."dedi.

"Babamın yarım kalan bir hikayesi var"

Gürbüz, merhum babası Recep Gürbüz'ün 1988 yılında Kırkpınar başpehlivanı olduğunu anlattı.

Babasının en formda olduğu yıllarında rahatsızlığı nedeniyle güreşlere katılamayarak, vefat ettiğini söyleyen Gürbüz, "Babamın yarım kalan bir hikayesi var. Altın kemerin ebedi sahibi olarak babamın o yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyorum. Ona armağan edeceğim inşallah." dedi.

2019 yılının başpehlivanı Gürbüz, 2021 ve 2022 yılında başpehlivanlığı kazanırsa, altın kemerin daimi sahibi olacak.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi
İranlılar Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

Başpehlivan Ali Gürbüz merhum babasının yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek istiyor

Başpehlivan Ali Gürbüz merhum babasının yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek istiyor

Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor