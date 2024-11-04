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Spor

Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu firmanın futbol koleksiyonu tanıtımına katıldı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katıldı.

Süha Gür  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu firmanın futbol koleksiyonu tanıtımına katıldı

İstanbul

Beyoğlu'ndaki bir mekanda gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı oyuncular Lucas Toreira, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Kasımpaşalı oyuncu Sadık Çiftpınar katıldı.

Etkinlikte açıklamada bulunan Barış Alper Yılmaz, "Bu özel gecemde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Dünya çapında bir markanın parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Barış Alper, konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli oyuncu, gündeme dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bugün beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Şu an çalışıyor ve mücadele ediyorum. Hedeflerim tabii var, inşallah olur diyelim. Çok çalışıp inşallah bir yerlere geleceğiz. Tottenham maçı için çalışmalarımızı devam ediyor. Takımımız motivasyon olarak çok iyi. Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını dünya biliyor. Biz de o maça yakışır şekilde oynayıp inşallah kazanacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Takım halinde başarılıyız. Ben de takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Benim için pozisyon fark etmiyor. Hocam nerede şans verirse tek düşüncem takımıma katkı sağlamak."

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