Bandırma Bordo Basketbol 90-63 kazandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Finalspor'u 90-63 mağlup etti.
İstanbul
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-22 önde tamamlayan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, soyunma odasına da 44-42 önde giren taraf oldu.
Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, son çeyreğe 71-53 önde girip maçı da 90-63 kazandı.
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken Finalspor ise 12. yenilgisini yaşadı.