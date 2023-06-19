Dolar
23.55
Euro
25.84
Altın
1,956.82
ETH/USDT
1,719.50
BTC/USDT
26,334.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Çağrı Oflaz için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziyede mesajı yayımladı.

Fatih Gazioğlu  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Çağrı Oflaz için taziye mesajı

Ankara

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki jandarmalara seslendi: Sizlerin duruşu bu milletin huzuru olacaktır
Ege Bölgesi'nde bazı illerde sağanak su baskınlarına neden oldu
İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistini 20 Temmuz'a kadar yetiştireceğiz

Benzer haberler

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Çağrı Oflaz için taziye mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Çağrı Oflaz için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Festivali'ne katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet