Bakan Osman Aşkın Bak'tan Çağrı Oflaz için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziyede mesajı yayımladı.
Ankara
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum."
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