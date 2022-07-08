Dolar
17.27
Euro
17.58
Altın
1,741.60
ETH/USDT
1,245.60
BTC/USDT
21,860.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını belirtti.

Fatih Çakmak   | 08.07.2022
Bakan Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Ankara

Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yerinde inşaatı devam eden yeni basketbol merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz!. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda da Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığından "Kurban Rehberi"
Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu
AÜ Öğretim Üyesi Levent: Abe'ye suikast parti içinde ve siyasette boşluk oluşturur
Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

Bakan Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımları belli oldu

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Işıl Alben'i tekrar kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Işıl Alben'i tekrar kadrosuna kattı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya'yı 85-71 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya'yı 85-71 yendi
Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı

Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı