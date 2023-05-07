Bakan Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı.
İzmir
Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda başlayan yarışın startını, Bakan Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.
Halka açık yarışa çok sayıda sporsever ilgi gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, başlangıcın ardından bir süre koşarak sporculara eşlik etti.