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Spor

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı.

Halil Şahin  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda başlayan yarışın startını, Bakan Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Halka açık yarışa çok sayıda sporsever ilgi gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, başlangıcın ardından bir süre koşarak sporculara eşlik etti.

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