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Spor

Bakan Bak’tan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezine övgü: Sporcunun performansının değerlendirebildiği bir sistem var

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, bakanlık bünyesindeki Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezinde yürütülen faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Musa Samur  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Bakan Bak’tan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezine övgü: Sporcunun performansının değerlendirebildiği bir sistem var

Ankara

Bakan Bak, sporcu sağlığının ve performans ölçümlerinin bilimsel esaslara göre yapılmasının ve üst düzey teknolojik cihazlarla sporcuların gelişimine katkı sağlanmasını başarıya giden yolda çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile ilkokul öğrencilerinin branşlara yönlendirilmesini sağlayan, farklı illerde kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Projesi ile de sporcuları uluslararası organizasyonlara hazırlayan GSB, sporcu sağlığı ve performanslarının artırılması konusuna da özel önem veriyor.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezindeki üst düzey teknolojik cihazlarla sporcuların gelişimine katkı sağlanıyor.

Yıllardır Sporcu Eğitim, Sağlık ve Eğitim Araştırma Merkezi (SESAM) olarak hizmet veren kuruluş, 2011 yılı itibariyle Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığına bağlanarak "Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi" adını aldı.

Ankara TOHM kampüsünde yer alan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi, altyapısıyla, hizmet kalitesiyle, yenilenen yüksek düzey teknolojik cihazlarıyla hizmet veriyor. Araştırma merkezine gelen her sporcuya branşına özgü tıbbi ve bilimsel destek sağlanıyor, sporcuların periyodik sağlık ve performans takipleri yapılıyor.

"Başarıya giden yoldaki engelleri ortadan kaldırmaya kararlıyız"

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan bakan Bak, sporcu sağlığı ve performans ölçümlerinin bilimsel esaslara göre yapılmasının başarıya giden yolda çok önemli olduğunu söyledi.

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezindeki faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden bakan Bak, "Birçok imkanın olduğu bir alandan söz ediyoruz. Sporcunun rutin sağlık testlerinin dışında performansının da değerlendirebildiği bir sistem var burada." dedi.

Sporcunun uzun bir süreçten geçecekse antrenörüyle merkeze gelebildiğini aktaran Bak, şunları ifade etti:

"Sporcu, testleri yapılıp, tedavisi planlanırken antrenmandan da geri kalmıyor. Sporcunun fiziki sağlığının olduğu kadar psikolojik hali de önem arz ediyor. Hepsinin tek bir merkezde yapılması değerli. Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit, Busenaz Sürmeneli, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı gibi tarihe adını yazdırmış milli sporcularımız da bu merkezden yararlanıyor. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız, olmaya da gayret gösteriyoruz. Başarıya giden yoldaki engelleri ortadan kaldırmaya kararlıyız."

Sağlık ve performans testleri bir arada yürütülüyor

Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezinde sağlık testleri, sporcunun sağlığını korumak, performansını etkileyebilecek olumsuzlukları tespit ederek önlem almak ve sporcunun performansını arttırmaya yönelik planlanırken performans testleriyle de sporcunun müsabaka takvimine göre branş antrenörleri ve kondisyonerleriyle istişare edilerek yapılıyor.

Sporcunun eksiklikleri tespit edilirken bu eksiklikler hızlı ve etkin bir şekilde gideriliyor. Sporcunun başarısının önüne çıkan tüm engeller kaldırılmış oluyor.

6 birim tek merkezde toplandı

Sporcu sağlığı ve Performansı Merkezinde, poliklinikler ve laboratuvarlar, ağız ve diş sağlığı ünitesi, beslenme ve diyet birimi, psikolojik değerlendirme ve müdahale birimi, fizyoterapi ve sportif rehabilitasyon birimi, performans olmak üzere toplam 6 birim hizmet veriyor.

Tüm testler uygunluğa göre, doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, kimyager, biyolog, fizyoterapist, spor uzmanı, antrenörler ve akademisyenler eşliğinde yapılıyor. Test sonuçları raporlanarak, sporcunun bağlı olduğu federasyona iletiliyor.

İleri tedavi gerektiren durumlarda sporcunun ilgili hastanelere yönlendirmesi yapılıyor. Böylelikle hem erken tedbir alınmış oluyor hem de performansı etkileyecek yan unsurlar değerlendirilebiliyor.

Her yıl iki bine yakın sporcunun yararlandığı araştırma merkezinden olimpiyatlar, paralimpik oyunlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan tüm sporcular faydalanabiliyor.

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