Euro
10.01
Dolar
8.44
BIST 100
1,417.97
Altın
1,813.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
logo
Spor, Tokyo 2020

Babasının ölümünden sonra bırakma noktasına geldiği güreşte tarihe geçti: Tamyra Mensah-Stock

Tokyo 2020'de 68 kiloda zafere ulaşan Mensah-Stock, güreş tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk siyahi kadın sporcu oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 04.08.2021
Babasının ölümünden sonra bırakma noktasına geldiği güreşte tarihe geçti: Tamyra Mensah-Stock

İstanbul

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda altın madalya kazanan Gana asıllı ABD'li Tamyra Mensah-Stock, kadınlar güreşte tarihe geçti.

Genç yaşta kaybettiği babasının ölümünün ardından güreşi bırakmanın eşiğine gelen Mensah-Stock, olimpiyatlarda altın madalyaya uzanan bir kariyere imza attı.

Japonya'da düzenlenen oyunların kadınlar güreş 68 kilo finalinde mücadele eden 28 yaşındaki Mensah-Stock, Nijeryalı Blessing Oborududu'yu yenerek bir ilki başardı.

Mensah-Stock, güreş tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk siyahi kadın sporcu oldu.

Lisedeyken babasının ölümüyle sarsıldı, kariyeri bitme noktasına geldi

Ganalı bir babanın kızı Mensah-Stock, spor kariyerine okuduğu lisenin atletizm takımında başladı.

Daha sonra güreş takımındaki kız kardeşi Tarkyia'nın tavsiyesiyle bu branşa adım atan Mensah-Stock, seçmelere girerek kendini gösterdi.

Mensah-Stock, güreşte adından söz ettirmeye başladığı sıralarda ise babasının trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Babasının eve dönerken araçta müsabakasını izlerken kaza geçirip yaşamını yitirmesi Mensah-Stock'u, kariyerini başlamadan bitirme noktasına getirdi. En büyük destekçisi babasının ölümüne güreşin sebep olduğuna inanan Mensah-Stock, bu sebeple sporu bırakmayı düşünse de kariyerine devam etme kararı aldı.

Lise ve üniversitedeki şampiyonalarda üst üste birincilikler yaşayan Mensah-Stock, ABD'nin kadınlar güreşte madalya beklediği isimler arasına girdi.

Kıta şampiyonalarında kürsünün ilk basamağına çıkarak uluslararası arenada da kendini ispatlayan ABD'li güreşçi, Macaristan'daki 2018 Dünya Şampiyonası'nda bronz, Kazakistan'daki 2019 Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya elde etti.

Rio 2016'ya katılma hakkı kazanamayan Mensah-Stock, Tokyo 2020'de ise altın madalya alarak kariyerinin zirvesine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı
NYT: FDA, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına gelecek ay tam onay verebilir
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların sayısı şubattan sonra ilk kez 50 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Babasının ölümünden sonra bırakma noktasına geldiği güreşte tarihe geçti: Tamyra Mensah-Stock

Babasının ölümünden sonra bırakma noktasına geldiği güreşte tarihe geçti: Tamyra Mensah-Stock

Busenaz Sürmeneli: Hayallerimin finaline çıkacağım

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da finale yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da finale yükseldi
Olimpiyat Oyunlarının 12'inci gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı ve 7 milli sporcu mücadele edecek

Olimpiyat Oyunlarının 12'inci gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı ve 7 milli sporcu mücadele edecek
Olimpiyatlarda erkek futbolunda İspanya, finalde Brezilya'nın rakibi oldu

Olimpiyatlarda erkek futbolunda İspanya, finalde Brezilya'nın rakibi oldu