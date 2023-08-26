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Spor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den milli halterci Cansu Bektaş'a özel madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında kazandığı altın madalyasını Azerbaycan halkına armağan eden milli halterci Cansu Bektaş'a madalyanın özel tasarımlı kopyasını yaptırarak hediye etti.

Fatih Çakmak  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den milli halterci Cansu Bektaş'a özel madalya

Ankara

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen madalya takdim törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, asbaşkanlar İlker Özkan ve Yasin Arslan , milli takım teknik direktörü Ferhat Coşkun ile Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş katıldı.

Ermenistan'ın Erivan kentinde 15-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler 6 altın, 10 gümüş, 6 bronz madalya kazanmış, kadın milli takımı ayrıca yarışmayı Avrupa şampiyonu olarak tamamlamıştı.

Şampiyonada kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden kazanmıştı.

Milli halterciler, şampiyona sonrasında kendilerini Bakü'de kabul eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev huzurunda kazandıkları madalyaları Azerbaycan halkına armağan etmişti.

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