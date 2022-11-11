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Avrupa şampiyonu milli boksör Filiz Işık, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi

Gençler Avrupa şampiyonu milli boksör Filiz Işık, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönmeyi amaçlıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 11.11.2022
Avrupa şampiyonu milli boksör Filiz Işık, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da nisan ayında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Filiz Işık, İspanya'da 13-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı.

Filiz Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2019 yılında ağabeyi milli boksör Sıtkı Işık sayesinde başladığını söyledi.

Kariyerinde Avrupa şampiyonalarında 2 madalyası bulunduğunu belirten Filiz, "Ağabeyimle yolda yürüdüğümüzde, 'İki kardeş boksör' deniliyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu sene Avrupa şampiyonluğu, geçen yıl ise Avrupa üçüncülüğü kazandım. Dünya Şampiyonası'ndan bir altın madalya getireceğim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hedeflerim çok yüksek. Dünya Şampiyonası'nda al bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşı'mızı okutacağım." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi olduğunu belirten Filiz, "Antrenörlük okumayı hedefliyorum. Üniversiteden sonra da boksa devam etmek istiyorum. En büyük hedefim ise olimpiyatlara katılmak." dedi.


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