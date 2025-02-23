Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,810.50
BTC/USDT
95,951.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bronz madalya

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, takım yarışmalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bronz madalya Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü

Samsun

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 25 ülkeden sporcular, büyükler takım kategorisinde klasik ve makaralı yay final atışlarını yaptı.

Klasik yay kadınlarda İtalya (Lucilla Boari, Roberta Di Francesco ve Chiara Rebagliati) altın, Slovakya (Denisa Barankova, Elena Bendikova ve Kristina Druskova) gümüş, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan'dan oluşan Türk Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.

Erkeklerde de İtalya (Matteo Borsani, Massimilano Mandia ve Alessandro Paoli) altın madalyanın sahibi olurken Mete Gazoz, Berkin Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Türk Milli Takımı gümüş, Moldova (Andrei Belici, Dan Olaru ve Sergiu Sorici) ise bronz madalya aldı.

Makaralı yay kadınlarda yine İtalya (Giulia Di Nardo, Elisa Roner ve Marcalla Tonioli) zirvede yer aldı. Hazal Burun, Oğuz Emine Rabia ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Türk Milli Takımı gümüş, İzlanda (Anna Maria Alfredsdottir, Freyle Dis Benediktsdottir ve Eowyn Mamalias) ise bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan, basın mensuplarına, Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Organizasyon, bireysel final atışlarıyla sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı
SOLOTÜRK pilotları "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında gençlerle buluştu
Emine Erdoğan'dan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
MİT, Troçki'nin sürgün sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı
İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

Benzer haberler

Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı

Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bronz madalya

Emine Erdoğan'dan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

MİT, Troçki'nin sürgün sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı

MİT, Troçki'nin sürgün sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı
İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı
Döner restoran zinciri çalışanına etkin pişmanlıktan yararlandığı için ortaklık vermemişler

Döner restoran zinciri çalışanına etkin pişmanlıktan yararlandığı için ortaklık vermemişler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet