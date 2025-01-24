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Spor

Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024'ün "enleri" belli oldu

Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa'da yılın takımı, milli para yüzücü Umut Ünlü ise Avrupa'da yılın erkek sporcusu seçildi.

Muhammed Boztepe  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024'ün "enleri" belli oldu

Ankara

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamada, "İlkleri yaşamaya devam ediyoruz. Tarihimizde ilk defa aynı sene içerisinde iki kategoride de yılın 'enleri' ünvanını aldık. Üç paralimpik oyunlarda da arka arkaya altın madalyanın sahibi olan Golbol Kadın Milli Takımımız Avrupa'da yılın takımı, Paris'ten iki altın madalyayla dönen milli para yüzücümüz Umut Ünlü ise Avrupa'da yılın erkek sporcusu seçildi." ifadeleri kullanıldı.

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