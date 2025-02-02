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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Spor

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası Portekiz'de yapıldı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Fenerbahçe, 20 yaş altında kadınlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken, büyükler kategorisinde kadınlarda üçüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası Portekiz'de yapıldı

Ankara

Albufeira kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, Fenerbahçe ve Batman Petrolspor temsil etti.

Fenerbahçe, 20 yaş altında kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, büyükler kategorisinde kadınlarda 3'üncü, erkeklerde 5'inci, karışık bayrak yarışında ise 6'ncı sırayı aldı.

Ferdi olarak da kürsüye çıkan Fenerbahçeli atletlerden Ali Tunç altın, Edibe Yağız ve Bahar Yıldırım gümüş madalya elde etti.

Batman Petrolspor ise büyük kadınlarda 4'üncü, karışık bayrak yarışında 10. oldu.

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