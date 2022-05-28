Avrupa Karate Şampiyonası'nda Eda Eltemur ve Erman Eltemur altın madalya kazandı
Ankara
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı.
Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur da İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın madalya kazandı.
Eda Eltemur'un şampiyonluk sevinci
Kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım." dedi.
Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, Slovak Miroslava Kopunova'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan Eda, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Başarılarının devam ederek artmasını temenni eden Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım." ifadelerini kullandı.
Erman Eltemur'un şampiyonluk sevinci
Kumite 75 kiloda altın madalya kazanan Erman Eltemur, "Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu." dedi.
Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, İngiliz rakibini 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Erman, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. Çok şükür 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kendi ülkemde seyircimizin ve ailemin önünde altın madalya almak nasip oldu. Değerli babam başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra nice şampiyonluklar elde edeceğim."
Ağabey-kardeş şampiyon olduklarını ifade den Eltemur, "Anlatılmaz bir duygu. Kız kardeşim Eda ile beraber altın madalya aldık. Gerçekten çok çalıştık ve istedik. Çok şükür nasip oldu. Çok sevinçliyiz. Sürekli altınlarla devam etmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun da farkındayız. İnşallah bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.