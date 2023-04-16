Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,087.60
BTC/USDT
30,289.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
logo
Spor

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu

Türkiye Bilardo Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar 3 bant bilardo milli takımlar kategorisinde Türkiye gümüş madalya kazandı.

Servet Tümer  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, 3 bant bilardo milli takımlar kategorisi finalinde Güzin Müjde Karakaşlı ve Gülsen Değener'den oluşan Türkiye ile Monique Van Exter ve Therese KlompenHouwer'den oluşan Hollanda takımları karşılaştı.

Milli takımdan Karakaşlı rakibi Van Exter'ı 30-26 yendi, Değener ise rakibi KlompenHouwer'a 30-17'lik skorla yenildi. Müsabakada beraberlik sağlanınca final setinde Hollanda ekibi, 12-8'lik üstünlükle Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Sporculardan Güzin Müjde Karakaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir performans sergilediklerini ama final karşılaşmasını kaybettiklerini söyledi.

Eylül ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktaran Karakaşlı, "Ülkemize madalyalar hediye etmek istiyoruz. Savaşmayı hiç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağımızın sözünü verebiliriz." dedi.

Gülsen Değener de Türkiye'nin bilardoda gerek organizasyonlar gerekse oyuncu potansiyeli konusunda önemli ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

İlk kez düzenlenen kadınlar milli takımlar Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir takım oluşturduklarını dile getiren Değener, "Takım ruhu ile finale kadar geldik. Avrupa'da takımlarda söz sahibi olduğumuzu bir de bu organizasyonda göstermiş olduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakan Akar'dan "terörle mücadele" mesajı
Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

Benzer haberler

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu

Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri nakliyle sağlığına kavuştu

Uygulama otelinde hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar

Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk

Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk
Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'den tarihi başarı

Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'den tarihi başarı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet