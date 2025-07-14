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Spor

ATDSK sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, ilk kez kurulan Padel Milli Takımı'nda yer aldı

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde ilk kez kurulan Padel Milli Takımı'nda yer aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
ATDSK sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, ilk kez kurulan Padel Milli Takımı'nda yer aldı

Ankara

Kulübün açıklamasına göre Padel Milli Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Padel Kupası'nda mücadele etti. Antrenörlüğünü Marcelo Fabian Gelibter Maidanik'in yaptığı milli takım, böylece ilk resmi organizasyonuna katıldı.

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ATDSK sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy'un yanı sıra kadroda Atilla Kaan Göne, Alihan Özbayrak, Muzaffer Atakan Özuysal, Mahmut Şahutoğulları, Selahattin Yazar, Başaran Şimşek ve Ferhat Korkmaz bulundu. Organizasyonda, 21 ülkeden 168 sporcu yarıştı.

Türkiye'yi İspanya'da temsil eden takımda yer alan Süleyman Deniz Gürsoy'un Adana'nın gururu olduğunu ve ilklerin kulübüne bir ilki daha yaşattığını belirten ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Kulüp bünyemizdeki 8 spor branşından biri olan padel branşında, federasyonumuz bünyesinde ilk kez kurulan milli takımda sporcumuzun yer almasından büyük gurur duyduk. ATDSK olarak bakanlığımız ve federasyonlarımızla birlikte başta tenis olmak üzere tüm spor branşlarımızda ay yıldızlı bayrağımıza hizmet için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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