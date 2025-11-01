Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,889.70
BTC/USDT
110,323.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek vatandaşlarla sohbet etti. –VTR
logo
Spor

At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı

At yarışlarında 45. Cumhuriyet Koşusu'nu, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak", 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğinde "Grande Flusso" isimli at kazandı.

Hüseyin Burak Demirer, Salih Ulaş Şahan  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı yarışlardan Cumhuriyet Koşusu'nda 3 ve yukarı yaştaki 14 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte mücadele etti.

Birincilik ikramiyesinin 10 milyon lira olduğu yarışta, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" adlı at, 1 dakika 46.84 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Koşuda "Deniz Efe" adlı at 2'nci, "Kahramanoğlu" isimli at da 3'üncü geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2400 metre çim pistte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 3 ve yukarı yaşta 17 safkan İngiliz atı yarıştı.

Birinciye 7 milyon lira ikramiye verilen koşuda, jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Grande Flusso" adlı at, 2 dakika 29.28 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. "Handsome King" adlı at 2'nci, "Etsuko" isimli at ise 3'üncü oldu.

Ödül töreni

Koşuların ardından düzenlenen törende, Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan "Gökırmak"ın yetişticisi Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Grande Flusso"nun sahibi Baran Büyükdere, birincilik kupalarını, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım'dan aldı.

Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Gökırmak"ın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve antrenörü Olcay Özel'e plaketlerini, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi "Grande Flusso"nun jokeyi Ayhan Kurşun ve antrenörü Osman İpek'e plaketlerini, TJK'nin genel sekreteri Gülnur Gülerce ve genel saymanı Adil Mert Kaya verdi.

Bakan Bak, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşularını kazanan jokeyleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan jokey Ayhan Kurşun ile 45. Cumhuriyet Koşusu galibi Mehmet Salih Çelik'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Grande Flusso" isimli atın jokeyi Ayhan Kurşun ve atın sahibi Baran Büyükdere ile 45. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Gökırmak" isimli atın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve atın sahibi Mehmet Akbaş’ı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında düzenlenen bu anlamlı yarışlar, köklü atçılık geleneğimizin gücünü ve sporumuzun kültürel mirasımızdaki özel yerini bir kez daha ortaya koymuştur. Türk atçılığının gelişimine katkı sunan tüm jokeyleri, yetiştiricileri ve emek verenleri gönülden tebrik ediyor, jokeyler Ayhan Kurşun ile Mehmet Salih Çelik'e başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Meclis'te de bu konuda geniş bir mutabakat var
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı" yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı

Benzer haberler

At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı

At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı

At yarışlarında 45. Cumhuriyet Koşusu ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet