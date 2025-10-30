Dolar
Spor

At yarışlarında 45. Cumhuriyet Koşusu ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da yapılacak

At yarışlarında Cumhuriyet'in 102. yılının kutlandığı 45. Cumhuriyet Koşusu ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da düzenlenecek.

Çağlanur Tuncel  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
At yarışlarında 45. Cumhuriyet Koşusu ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da yapılacak

Ankara

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre sezonun son Grup 1 yarışları, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1 Kasım tarihinde koşulacak.

İlk kez 1939'da koşulan Cumhurbaşkanlığı Koşusu, üç yaş ve üzeri safkan İngiliz atları ile 2400 metre mesafede çim pistte gerçekleştirilecek. Grup 1 seviyesindeki yarış, saat 16.00'da başlayacak.

Cumhuriyet'in kuruluşu anısına ilk kez 1981 yılında yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu ise üç yaş ve üzeri safkan Arap atları ile 1600 metre mesafede yapılacak. Grup 1 DHT yarışına saat 16.30'da start verilecek.

