Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Ankara
Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32-27 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.
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