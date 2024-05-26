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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da ‘’Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. Yıl Dönümü Programı’’nda konuşuyor.
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Spor

Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Fatih Çakmak  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Ankara

Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32-27 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

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