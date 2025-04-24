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Spor

"Antalya emniyetinin Red Kit'i"nden uluslararası atıcılık yarışmasında 3 birincilik

Antalya'da meslektaşlarına silahla atış eğitimi veren ve arkadaşlarının "Red Kit" diye seslendiği polis memuru Osman Demirtaşlar, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası atıcılık yarışmasında 3 birincilik elde ederek teşkilatının gurur kaynağı oldu.

Tahsin Küçükkaraca  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
"Antalya emniyetinin Red Kit'i"nden uluslararası atıcılık yarışmasında 3 birincilik Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Antalya Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Amirliği'nde görevli 22 yıllık polis memuru Demirtaşlar, Uluslararası Savunma Silahları Birliği (IDPA) tarafından Hırvatistan'da düzenlenen Senaryoya Dayalı Savunma Atıcılığı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Demirtaşlar, yarışmada 3 kategoride 140 rakibini geride bırakarak 3 birincilik elde etti.

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Hedefleri her seferinde 12'den vuran Demirtaşlar'ın poligonda antrenman yapması ve meslektaşlarına atış eğitimi vermesi, AA ekibince görüntülendi.

Polis memuru Demirtaşlar'ın eğitim sırasında belindeki tabancayı hızlıca çekip ateş ederek hedefi vurması dikkati çekti.

Osman Demirtaşlar, AA muhabirine, katıldığı yarışmada farklı kategorilerde zorlu parkurları başarıyla geçtiğini söyledi.

IDPA yarışmalarının, silahlı saldırı sırasında dost veya düşman unsurlarına hızlı angaje olup hedefleri çok hızlı bir şekilde vurma mantığı olduğunu belirten Demirtaşlar, "Kolluk olarak silahlı çatışmalara maruz kalma olasılığımız olduğundan dolayı eğitimlerimizi bu yarışmaya hazırlanarak pekiştirdik. 5-6 Nisan'da Hırvatistan'da 140 sporcunun yer aldığı, 12 parkurda ve 170 mühimmat attığımız IDPA'nın atış yarışmasına katıldık. Teşkilatımızı ve devletimizi temsil etmenin bilinciyle elimizden gelen gayreti gösterdik. En yakın rakibe 15 saniye fark atarak 3 farklı kategoride Türk bayrağını dalgalandırmak nasip oldu." diye konuştu.

"Arkadaşlarıma örnek olduğum, onları teşvik ettiğim için mutluyum"

Demirtaşlar, şampiyona dönüşünde kendisini kutlayarak ödüllendiren Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'a ve gereken tüm desteği veren emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Çevresinden çok olumlu mesajlar aldığını dile getiren Demirtaşlar, "Arkadaşlarım arasında bana 'Yıldırım Osman', 'Red Kit' diyenler, 'Gölgenden hızlı silah çekebiliyor musun?' diye soranlar oluyor. Bu tür güzel, eğlenceli yorumlar alıyorum. Arkadaşlarıma örnek olduğum, onları teşvik ettiğim için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Başarının kendisini daha çok motive ettiğini ve her zamankinden daha fazla çalıştığını vurgulayan Demirtaşlar, eylülde katılacağı Balkan Şampiyonası ve gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da derece elde etmek için çalıştığını dile getirdi.

Demirtaşlar, yaptığı sporun çok çalışma ve fedakarlık gerektirdiğini kaydetti.

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