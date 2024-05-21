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Spor

Antalya Dünya Çocuklar Kupası tamamlandı

Antalya Dünya Çocuklar Kupası 2024 (JWCA) ödül töreniyle sona erdi.

Oktay Özden  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Antalya Dünya Çocuklar Kupası tamamlandı

Antalya

Bitexen Antalyaspor, Lig34 firması ve Antalyaspor Turizm Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ASTURDER) ortaklığı ile gerçekleştirilen futbol organizasyonu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

8 yaş altı grubunda Torbalıgücü, 9 yaş altı, 11 yaş altı ve 12 yaş altı grubunda Beşiktaş, 10 ve 13 yaş altı grubunda Porto (Portekiz), 14 yaş altı grubunda Sabah (Azerbaycan) ve 15 yaş altı grubunda River Plate (Arjantin) şampiyon oldu.

Dereceye giren takımların sporcularına ödülleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı törenle verildi.

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