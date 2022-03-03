Dolar
14.14
Euro
15.72
Altın
1,935.30
ETH/USDT
2,914.90
BTC/USDT
43,547.00
BIST 100
2,015.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Edirne’de “İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” programında konuşuyor BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde düzenlenen programda konuşuyor
logo
Spor

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı.

Yunus Hocaoğlu   | 03.03.2022
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı

Erzurum

Kandilli Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışlara, 13 ilden 134 sporcu katılıyor.

Sporcular, parkurları kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci gün yarışlarıyla sona erecek.

Yarışların ilk gün sonuçları şu şekilde:

16 yaş altı erkekler

1- Sadi Oglaga

2- Abdullah Koç

3- Abdussamed Kılıçaslan

16 yaş altı kızlar

1- Dilan Çetin

2- Zülal Türk

3- Özgener Köksal

18 yaş altı erkekler

1- Ali İhsan Koca

2- Kerem Alım

3- İnan Kızılboğa

18 yaş altı kızlar

1- Sedanur Taşçı

2- Rabia Neval Tekin

3- Nurefşan Çinar

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

Benzer haberler

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı

Gençlere kucak açan 'narkotik polisi' zehir tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı

Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor
İçişleri Bakanı Soylu: ﻿AK Parti çok büyük bir davanın ifadesidir

İçişleri Bakanı Soylu: ﻿AK Parti çok büyük bir davanın ifadesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum'daki toplantısına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum'daki toplantısına telefonla bağlandı