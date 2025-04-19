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Spor

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, kariyerindeki 400. maçına çıkacak

Başantrenörlük kariyerinin 400. maçına çıkacak Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "İnşallah bir 400 daha görebileceğimiz süre olur. Bunu çok uzun süreler aynı kulüplerde çalışarak yapmak da benim adıma çok önemli." dedi.

Ali Korkmaz  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, kariyerindeki 400. maçına çıkacak Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

2014-2015 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde Rönesans TED Kolejliler'le başantrenörlük kariyerine başlayan Burak Gören, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'u da çalıştırdı. Liglerde 318, kupalarda 19 maça çıkan Burak Gören, Avrupa kupalarında da 62 müsabakada görev aldı.

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Tecrübeli çalıştırıcı yarınki Beşiktaş Fibabanka maçıyla başantrenörlük kariyerinde 400. karşılaşmasına çıkacak.

Geride kalan 399 müsabakada 222 galibiyet ve 177 yenilgisi bulunan Gören, 2019 All Star Asya Karması'nın başantrenörlük görevini de üstlendi. Gören, 2020'de Türk Telekom'u çalıştırdığı dönemde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın başantrenörlüğüne aday gösterilirken, geçen sezon "www.eurobasket.com" sitesi tarafından Basketbol Süper Ligi'nde yılın başantrenörü olarak seçildi.

400 maçın hikayesi

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok genç yaşta başladığı antrenörlükte 39 yaşında Süper Lig'de başantrenörlük yapmayı başardığını söyledi.

Kendisi adına gurur verici bir dönemin geride kaldığını kaydeden Gören, "Çok mutluyum, huzurluyum, gururluyum. Ne mutlu ki 400 maç... İnşallah bir 400 daha görebileceğimiz süre olur ve bunu da çok uzun süreler aynı kulüplerde çalışarak yapmak benim adıma çok önemli. Dolayısıyla iyi işler, kariyerimizde çok önemli işler yaptığımız zamanlar oldu. Zaman zaman düşüşlerimiz oldu. Hayat bu sonuçta, basketbol da böyle bir şey." diye konuştu.

Gören, geride kalan 400 müsabakanın uzun bir süre içerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da son 10 senede sadece iki kulüpte, beşer yıl beşer yıl çalışmak, bunlar hep bir istikrarın ve kulübün gelişmesi adına çok önemli şeyler olarak gösterilirken ülkemizde maalesef hep yıpranmanın bir parçası olarak da gösteriliyor. Ben Telekom'a gittiğim zaman da ikinci ligdeydi Telekom ve inanılmaz bir serüvenle birlikte 5 yıl sonunda Avrupa'nın sayılı takımlarından biri, her sene play-off oynayan, her sene ilk altıda yer alan, Türkiye Kupası başarısı yapan bir takım olduk. Buraya geldiğimde de son sırada aldığım takımı bugün Şampiyonlar Ligi'ni son 16'da son 8'i zorlayan, ligde her sene üst sıralara zorlayan bir takım haline getirdik. Bu benim kariyerimin adına benim hayatımda her zaman yanımda taşıyacağım, aileme bırakacağım en önemli miraslardan biridir."

Normal sezonda son 5 hafta

Aliağa Petkimspor olarak bu sezon ilk defa yer aldıkları Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıktıklarını hatırlatan Gören, dar bir rotasyonla oynadıklarından dolayı sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Gören, ligde 5 maçlarının kaldığını belirterek, "Bu maçları da çok güvenli bir şekilde geçip yine sağsalim gemiyi limana yanaştırmak istiyoruz. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Kendi evimizde ben görevde olduğum süre içerisinde hep güçlü, kuvvetli basketbol oynadık. Bunu Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basketbol Süper Ligi'nde bir şey öngörmenin çok zor olduğunu kaydeden Gören, "Son 5 haftada alabildiğimiz kadar galibiyeti alarak öncelikle güvenli yerde, arkasından da yukarı ilk on içerisinde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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