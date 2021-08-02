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Spor, Tokyo 2020

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

Kaynak   | 02.08.2021
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

İstanbul

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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